Lavori all’ospedale mai iniziati. E l’Inrca non aggiorna più l’iter

Sono passati mesi di promesse, anni dall’annuncio ma di fatto dei lavori non c’è traccia e nemmeno dell’inizio del cantiere stesso. In ritardo, rispetto al cronoprogramma palesato ormai anni fa, i lavori al punto di primo intervento dell’ospedale Ss. Benvenuto e Rocco di Osimo. Solo all’inizio dell’anno l’Inrca aveva aggiornato sullo stato dell’iter, poi il nulla. I lavori sono attesi con ansia perché andranno ad aumentare gli spazi a disposizione e con essi anche i posti letto che mancano. Ci sono 200mila euro messi a disposizione nel 2020 dal commissario straordinario per la pandemia, allora Domenico Arcuri, per spostare e ampliare il reparto del pronto soccorso in affanno per mancanza di spazio e di posti letto. L’obiettivo era scambiare i locali con l’attuale laboratorio analisi, che si trova nell’ala accanto, sempre al piano terra, ma dove ci sarebbe stata la possibilità di realizzare due ingressi separati per sospetti Covid, una rampa per barellati con camera calda, oltre a nuovi bagni, e maggiori spazi per medici e sale d’attesa. Ci sperano tutti ancora, anche se il Covid non è più un’emergenza pandemica e perché tra circa due anni, salvo altri imprevisti, l’intero ospedale di Osimo dovrebbe essere trasferito nella nuova struttura in costruzione all’Aspio di Camerano. Il punto di primo intervento osimano oltretutto da anni attende personale di rinforzo. In questo periodo le sindromi influenzali e la recrudescenza del Covid lo stanno mettendo a dura prova. Non si registra una situazione di emergenza ma il punto di primo intervento è sotto sforzo. L’Inrca ha tentato più volte di integrare il personale con degli avvisi, due medici erano stati integrati ma uno è finito poi a San Severino per mobilità e una dottoressa è subito andata in maternità, così il Ss. Benvenuto e Rocco è costretto ormai da tempo ad affidarsi ad una cooperativa esterna di medici per coprire tutti i turni, compresi i notturni.