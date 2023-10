Lavori all’ufficio postale: servizi trasferiti in quello di Angeli di Rosora

"L’ufficio postale di via Clementina 139 a Serra San Quirico da domani (oggi, ndr) sarà interessato da interventi di ammodernamento". A renderlo noto Poste italiane: "La sede è inserita nel progetto volto a rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi". "La continuità di tutti i servizi è garantita da uno sportello dedicato all’ufficio postale di Angeli di Rosora, in Via Manzoni 3, dal lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 13.35 e il sabato fino le 12.35".