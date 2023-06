Lavori antisismici alle Mazzini Scuola trasferita all’ex seminario

La scuola Mazzini trasloca temporaneamente al seminario di via Serraloggia: ora è ufficiale. Se ne discuterà in un’assemblea pubblica venerdì alle 18 a palazzo del Podestà. "L’amministrazione comunale – spiega il sindaco Daniela Ghergo - per garantire la sicurezza dei plessi scolastici, è in procinto di avviare i lavori di adeguamento sismico della scuola primaria Mazzini. La realizzazione dell’opera richiede il trasferimento temporaneo presso altra sede dell’intero istituto. Al fine di illustrare e condividere le soluzioni che verranno adottate nel prioritario interesse degli alunni, famiglie e personale scolastico interessati dal trasferimento temporaneo, l’amministrazione ha previsto un incontro pubblico che si terrà venerdì prossimo alle 18 alla sala consiliare. L’incontro è aperto agli interessati e alla cittadinanza, che sono invitati ad intervenire".

Dall’opposizione Pino Pariano incalza: "Appresa la notizia dello spostamento temporaneo delle classi della Scuola Primaria Mazzini presso l’ex seminario Vescovile situato in via Serraloggia, facendomi portavoce dei tantissimi genitori dei bambini interessati a questo incomodo, chiedo al sindaco di voler, in maniera tempestiva, rassicurare i genitori che si ascolteranno tutte le eventuali richieste che perverranno per alleviare il più possibile il disagio che si verrà a creare. Inoltre, per dare un segnale di vicinanza alle famiglie, chiedo che venga presa in seria considerazione la possibilità di ridurre le tariffe per gli alunni che usufruiscono del trasporto pubblico".