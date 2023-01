Lavori cavalcavia, cambia la viabilità

di Sara Ferreri

"Quella della prossima settimana (dal 16 al 20 gennaio, ndr) sarà la prima di una serie di chiusure necessarie per i lavori di consolidamento del cavalcavia". Così le assessore al commercio Emanuela Marguccio e ai lavori pubblici Valeria Melappioni le quali hanno incontrato ieri mattina le associazioni di categoria, i rappresentanti di Jesi Centro e il comitato Jesi Vittoria per informarli della chiusura del viale all’altezza del cavalcavia. Le assessore hanno illustrato come sarà modificata la viabilità "per garantire l’attraversamento della città in questa zona di Jesi, evidenziando le vie alternative". In particolare, è stato ricordato, chi procede lungo il viale con direzione Fabriano - Ancona, dovrà voltare su viale Papa Giovanni XIIII e da qui, attraverso Viale Verdi, Viale Puccini e Via Erbarella, per rientrare più a valle in Viale della Vittoria. Viceversa, chi si immette sul Viale con direzione Ancona - Fabriano ha due alternative. O effettuare il percorso inverso rispetto a quanto sopra indicato, oppure utilizzare Via San Pietro Martiri e da qui o ridiscendere su Via Gramsci o utilizzare Via Raffaello Sanzio, per poi, in entrambi i casi, raggiungere Viale Papa Giovanni XXIII e quindi immettersi sul Viale della Vittoria. Nel corso dell’incontro, il secondo sul tema dopo quello del 3 dicembre, le assessore hanno confermato la "possibilità di poter accedere con i veicoli fino alla prossimità del cavalcavia per coloro che debbono recarsi nelle attività commerciali qui presenti, essendo prevista, in entrambe le parti, la facoltà dell’inversione a U". Sarà inoltre "assicurata – hanno garantito Marguccio e Melappioni – la gratuità dei parcheggi tra viale Papa Giovanni XXIII e il cavalcavia. Con l’obiettivo di incentivare l’accesso al centro dalla parte opposta, gratuiti saranno anche i parcheggi delle Conce". Durante l’incontro è stata anche "condivisa la realizzazione di un’apposita pianta della città, da diffondere anche online, in cui descrivere i percorsi alternativi in entrambi i sensi di marcia". Le assessore Marguccio e Melappioni hanno infine ricordato che "quella della prossima settimana sarà la prima di una serie di chiusure necessarie per i lavori di consolidamento del cavalcavia – dove il cantiere resterà per altri 6 mesi – concordando con i rappresentati degli operatori economici e commerciali che saranno comunicate sempre con ampio anticipo le date in cui, sulla base del cronoprogramma dei lavori, viale della Vittoria resterà interrotto".