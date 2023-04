Lavori conclusi in anticipo: già riaperta via d’Ancona

Riapre al traffico in netto anticipo nei due sensi di marcia via d’Ancona a Osimo che a inizio anno era stata coinvolta in un evento franoso nel tratto San Biagio-Aspio. Ad annunciarlo il presidente del Consiglio regionale Dino Latini appena ricevuta la comunicazione da parte dell’assessore Baldelli. I due si erano incontrati a fine gennaio per effettuare un sopralluogo al cantiere che avrebbe dovuto assicurare almeno il transito in un senso di marcia alternato. "Un lavoro durato meno del previsto, rispettando la richiesta dei cittadini di non chiudere completamente la strada durante i lavori", ha commentato Latini.