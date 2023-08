"Lavori conclusi sulla strada da San Vittore a Genga e Gattuccio"

Terminati i lavori di messa in sicurezza e costruzione del muraglione di contenimento lungo la strada comunale che collega San Vittore agli svincoli di Gattuccio. "Riapriamo la cosiddetta strada dell’officina – spiega il sindaco Marco Filipponi - dopo lunghi lavori di messa in sicurezza di un versante su cui era intervenuta una frana. Quest’opera ridisegna la viabilità del territorio con tutto il traffico pesante in uscita da Genga".