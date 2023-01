Lavori d’emergenza per 4 milioni di euro

Sono stati aggiudicati dall’Amministrazione comunale i lavori per i cinque lotti per la manutenzione delle strade cittadine. Il totale di tutti gli interventi ammonta a 4,5 milioni di euro. Il primo lotto prevede il rifacimento di via Conca. Il secondo lotto comprende parte di via Primo Maggio e parte di via Scataglini.

Il terzo lotto comprende le vie Fabriano, Leoni, Macerata, Marchetti, Monte San Vicino, Verdi.

Il quarto lotto comprende una parte di via Albertini, eppoi le vie Fano, una parte di via Mamiani e l’adiacente parcheggio, via Pasubio, una parte di via Scrima e di via XXV Aprile. Il quinto lotto comprende parti di via Brecce Bianche, via Di Vittorio, via Madonnetta , Montacuto, via Panoramica, via Poggio e via Zuccarini.