Lavori di Asfaltatura Posticipati a Lunedì, Comune di Osimo, Ditta e Polizia Locale in Accordo

In accordo con la ditta, gli uffici e la Polizia locale, il Comune di Osimo ha deciso di posticipare a lunedì i lavori di asfaltatura della rotatoria dei Tre Archi per non intasare troppo il traffico dovuto al cantiere di via Ungheria, dove Astea sta lavorando per ripristinare la voragine sotterranea creatasi per la rottura di una fognatura da ripristinare. La partecipata ha assicurato che il danno alla rete fognaria sotto la rotatoria tra via Colombo e via Ungheria, nei pressi dell’ex consorzio agrario, sarà ripristinato a breve. Fino all’11 agosto poi Astea sarà impegnata in lavori di miglioramento del servizio di teleriscaldamento in via Corta da Recanati.