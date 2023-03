Lavori di restyling: tutto costerà molto di più

I rincari pesano anche sui progetti di restyling delle aree comunali. Il vallato della Rocca Roveresca costerà 35mila euro in più del previsto. Ma delle revisioni erano state effettuate anche per viale Anita Garibaldi. Dopo sette anni di attesa, il primo progetto era stato presentato nel 2016, questo sarà finalmente l’anno buono per vedere la nuova illuminazione del vallato della Rocca Roveresca. Un progetto da 350mila euro che prevede 51 punti luce oltre a quelli già esistenti, molti dei quali saranno sostituiti. Il progetto definitivo era stato approvato nel 2021. Una scelta, quella della nuova illuminazione, ma anche utile in quanto il vallato è attualmente scarsamente illuminato e in passato, le mura erano state in più occasioni utilizzate come orinatoio da tossicodipendenti e senza tetto che in più occasioni sono stati sorpresi dalle forze dell’ordine alla Rocca Roveresca. Il vallato del monumento è infatti da tempo attenzionato dalle forze dell’ordine proprio per via dei disordini che lì si sono verificati in passato.

Inoltre, è un tratto pedonale che collega il centro storico alla stazione ferroviaria e al lungomare Marconi, per questo molto utilizzato in orario notturno, soprattutto nei mesi estivi. Una scelta, quella di provvedere alla nuova illuminazione, anche per garantire la sicurezza dei tanti pedoni che percorrono quel tratto di strada, soprattutto in occasione di fiere ed eventi. Un intervento importante che dovrà essere concluso entro il 2023. A questo si aggiunge il restauro delle mura urbiche di viale Leopardi, quello di Porta Mazzini e il parcheggio dell’ex Pesa.

Ma l’intervento più atteso è sicuramente il nuovo ponte Garibaldi: una passerella ciclopedonale era stata garantita inizialmente per primavera e ora slittata entro l’estate. Il ponte Garibaldi, così come la passerella ciclopedonale, sarà invece realizzato dal Consorzio di Bonifica e sembra non sia ancora tramontata la possibilità che possa essere costruito un ponte monumentale. Il tutto per mettere a tacere le tante critiche ricevute dopo la realizzazione del ponte degli Angeli, che secondo molti non ha aiutato a contenere la piena lo scorso 15 settembre, quando a otto anni di distanza, la spiaggia di velluto è stata nuovamente sommersa da acqua e fango. Ma un ponte carrabile di collegamento è necessario per non lasciare la città divisa in due ed evitare così che il traffico si congestioni ogni giorno, in numerose arterie nelle ore di punta.