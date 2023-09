Lavori e cambio viabilità Galleria del Risorgimento chiusa per una settimana

Un’uscita preferenziale per i tassisti, dal Mandracchio su via Marconi, il ripristino del servizio di taxi notturno per le frazioni e la partecipazione alle spese della sede della categoria alla stazione ferroviaria. La mozione presentata in commissione da Jacopo Toccaceli (Capogruppo Fratelli d’Italia) è stata rinviata dopo gli interventi di mezza giunta comunale durante la seduta. Critiche le opposizioni. Nella sua mozione Toccaceli chiedeva di creare una corsia preferenziale ai taxi in uscita dal porto all’altezza del passaggio a livello su via Marconi (non più funzionante). Uno svincolo che oggi viene usato in maniera irregolare da tanti scooteristi e automobilisti che, invece di fare il giro dallo scalo Marotti fino a via Marconi attraverso il bypass, abbreviano pericolosamente il percorso. Possibilista si è detto il vicesindaco, Giovanni Zinni: "Potrebbe essere una soluzione, far passare lì solo i taxi e non altri veicoli che di solito si intrufolano. Faremo delle verifiche, ma ci vorrà del tempo. La stessa cosa si può dire per il servizio notturno verso le frazioni". Scettici tutti i consiglieri di opposizione con Mirella Giangiacomi (Pd) che, oltre ai punti all’ordine del giorno, ha chiesto conferma sul fatto che i tassisti anconetani non dispongano del sistema di ‘Radio taxi’, con tanto di centrale e sistema di monitoraggio dei veicoli.

Per quanto riguarda la viabilità intanto, da ieri sera e per circa una settimana la galleria del Risorgimento sarà chiusa di notte, dalle ore 21 alle 6 del mattino successivo, per lavori di pulizia delle superfici esterne, taglio della vegetazione e tinteggiatura dei due fronti agli imbocchi. Parallelamente verrà effettuata da Anconambiente anche la pulizia delle superfici interne alla galleria rivestite in ceramica (l’intervento costerà 4mila euro). I lavori saranno effettuati esclusivamente in orario notturno per ridurre al minimo il disagio per la viabilità: le auto provenienti dal centro potranno deviare su via Isonzo, quelle provenienti da via Bocconi o da via Martiri della Resistenza potranno salire in via XXV Aprile. La linea bus 24 transiterà per via XXIV Aprile, via Rodi e via Piave. Sempre parlando di tunnel, ok della giunta al via libera dei lavori del secondo stralcio per l’adeguamento del sistema antincendio della galleria San Martino. Il primo lotto di lavori si è concluso nei mesi scorsi. L’importo complessivo delle due sezioni dei lavori è di 420mila euro.