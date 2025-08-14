Lavori e caos sosta: la protesta dei residenti

Quello dei parcheggi in centro storico è il più annoso dei problemi, acuitosi negli ultimi tempi a seguito dei numerosi cantieri presenti in diverse zone (piazza Dante, via Campana, piazza Sant’Agostino e piazza Gramsci). Sono stati tolti infatti numerosi spazi destinati a parcheggi, creando sempre più disagi. I residenti chiedono di sapere quando finiranno i lavori a palazzo Campana ad esempio. La sindaca Michela Glorio ha fatto sapere che l’obiettivo è di chiudere entrambi i cantieri, salvo imprevisti, per fine 2025. L’ala dell’ex Liceo, i cui lavori iniziarono a fine 2023, proseguono in maniera incessante e secondo cronoprogramma, mentre i lavori del Palazzo principale, iniziati a febbraio 2024, hanno subito un rallentamento. L’area cantierata di piazza Dante sarà rimossa a fine lavori.

"Chiediamo anche di riprendere in considerazione la sperimentazione avanzata dalla precedente Giunta di togliere per sei mesi l’alta rotazione in piazza Rosselli e di estenderla, eventualmente, anche a piazza Dante – dicono -. Non si può chiedere ai residenti di parcheggiare al maxiparcheggio, deve essere riservato a chi viene da fuori". La prima cittadina ha poi informato: "Per quanto riguarda il tiramisù ad esso collegato si deve mandare a gara il progetto entro la fine dell’anno e cercare di far iniziare i lavori entro aprile. E’ previsto un rinnovamento del software per farlo funzionare h24 e per porre fine ai problemi attuali, con un costo stimato di 3 milioni di euro. Per la sperimentazione a piazza Rosselli sarà necessario avere colloquio con la Osimo Servizi per conoscere il costo, solo dopo si potrà decidere se farla e se estenderla anche a piazza Dante per la durata dei lavori".

Lamentato anche il fatto che il Comune ha rinnovato i permessi per le auto a febbraio e subito dopo sono partiti i lavori anche in piazza Sant’Agostino, con conseguente ulteriore penalizzazione. "Il problema è che a fronte di mille e 200 permessi ci sono solo 700-800 stalli". Gli altri lavori alla scuola Santa Lucia termineranno a gennaio-febbraio e a seguito delle segnalazioni pervenute riguardo rumori e polvere sono stati attivati gli uffici competenti per far rispettare le regole. "La fase di demolizione è terminata, quindi il problema evidenziato dovrebbe essere superato. Il progetto Pnrr prevedeva la realizzazione di due piani da destinare a case di edilizia agevolata e due piani da destinare a palestra e scuola media".

Silvia Santini