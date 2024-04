"Lavori ed eventi, così rinascono le frazioni"

Sono diversi gli interventi in corso nelle frazioni dove, come dice l’assessore Gabriele Cameruccio, vivibilità e servizi sono fondamentali. Lavori in corso, dunque, per numerose opere pubbliche, che riguardano le scuole e gli impianti sportivi, per garantire ai residenti servizi.

Assessore, quanto è importante valorizzare le frazioni?

"È fondamentale. Ogni intervento ha importanza e funzionalità per il rilancio delle frazioni, dove l’aumento dei servizi e un’accurata gestione consentono la migliore vivibilità nel territorio".

Quali sono gli interventi in corso?

"Ce ne sono molti già avviati e altri in procinto di partire, si va dall’edilizia scolastica all’edilizia sportiva (ad esempio il centro sportivo Cesanella e il Palascherma a Marzocca), alla sistemazione di strade e marciapiedi, alla cura del verde. Le frazioni rappresentano una parte importante del territorio e la delega alle frazioni è trasversale ad altri assessorati, come lavori pubblici, verde e ambiente, cultura e sport. Soltanto lavorando in sinergia si riesce a intervenire incisivamente sulle criticità e a dare delle adeguate risposte". Si parla di opere pubbliche, ma anche di interventi minori.

"Certamente, minori ma non meno importanti per i cittadini. Sono iniziate le installazioni di nuove panchine e la sostituzione delle staccionate ammalorate in diverse frazioni, tra le quali Vallone, Borgo Catena, Scapezzano e Castellaro. L’amministrazione comunale ha messo in programma la sostituzione delle pensiline nelle fermate degli autobus. Non dimentichiamo le colonnine di ricarica per le auto elettriche, poi le piste ciclabili".

Intanto proseguono gli incontri con la cittadinanza.

"È importante confrontarsi con i residenti, per questo l’amministrazione ha ripreso gli incontri pubblici sul territorio, inoltre si lavora anche in collaborazione con le associazioni, i circoli e le parrocchie, per mettere in campo varie iniziative in vista dell’estate, com’è già accaduto per il Natale e per il Carnevale. Proprio quest’ultimo è stato protagonista in molte frazioni, che hanno organizzato una loro festa, consentendo di partecipare al Carnevale anche a coloro che abitualmente non lo fanno".

Per le frazioni sarà un’estate di eventi?

"Non solo un’estate, ma anche la primavera sarà una stagione ricca di appuntamenti: vedremo le tradizionali sagre, che sono la storia del nostro territorio, insieme alle rievocazioni storiche (ad esempio La Castellana a Scapezzano ), da sempre molto amate dai turisti, ma penso anche a eventi estivi, ad esempio Poesia nel Borgo a Montignano, Demanio Marittimo e il Marzocca Summer Festival. Le frazioni sono parte integrante e altrettanto importante del territorio e non possiamo concentrare tutto, esclusivamente, sulla città".