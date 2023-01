Lavori estivi: annunci e polemiche sui social

La stagione estiva è ancora lontana ma ci sono già tanti annunci da parte di bar, ristoranti, alberghi e stabilimenti balneari che cercano personale, introvabile dicono, per la Riviera del Conero. Diversi sono già comparsi nei principali gruppi social di Numana e Sirolo. L’ultimo in ordine temporale però ha suscitato un mare di polemiche innescando un dibattito senza fine sulla questione della difficoltà di reperimento dello stesso personale e non solo. Alla richiesta, rifiutata da colei che ha postato l’annuncio, di sapere quale sarebbe stato lo stipendio di un cameriere per la "stagione" in un noto ristorante di Numana, una cittadina ha commentato: "Avete stancato con la storia che i giovani non hanno voglia di fare niente e aspettano il reddito di cittadinanza sul divano. La verità è che si propone loro di lavare il pavimento di un noto ristorante locale a tre euro l’ora o di lavorare in catena di montaggio con contratto da nove giorni e lo stipendio viene in massima parte pagato in nero, così nemmeno la Naspi per passare l’inverno". Un altro ha risposto: "La verità è che la maggior parte dei 20enni, e non sto dicendo che siano tutti così, pretendono mille e 500 euro senza aver fatto la gavetta e senza nemmeno saper passare la scopa e lo straccio". L’annuncio nel giro di poco è stato addirittura rimosso.