"Lavori ex convento. Un vero obbrobrio"

"Una grande delusione, la dimostrazione concreta che gli interessi privati prevalgono su quelli pubblici. La città ha perso una grande occasione per lasciare una stanza in più al privato". È amareggiato l’ex sindaco Gabriele Fava che assieme all’ing Massimo Belcecchi si è battuto per distaccare la chiesa più antica della città dall’ex convento Giuseppine in riqualificazione. Nei giorni scorsi proprio in prossimità dell’abside della chiesa è emerso come il muro delle Giuseppine sia distaccato di pochi centimetri e con degli ‘strani’ scalini. "Un vero obbrobrio – spiega Fava -. Il comitato si è battuto per oltre dieci anni dal 2012 con un ricorso al Tar contro il progetto illegittimo dell’ex sindaco Belcecchi, poi contro le decisioni del suo successore Massimo Bacci. E ora la fine della vicenda con un lieve miglioramento ma sempre un obbrobrio consumato nel silenzio. Si poteva fare di più, in primo luogo la Soprintendenza. Quando abbiamo incontrato l’assessora Valeria Melappioni per chiedere di distanziare di più l’ex convento ci ha spiegato che la sua preoccupazione maggiore era il rischio incompiuta per piazza Pergolesi. A volte le compiute – diciamo noi – sono peggio delle incompiute".