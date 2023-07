Lavori finiti, le antiche mura tornano a splendere grazie al Pnrr

Si è concluso il recupero delle mura urbiche nel tratto compreso tra via Pisacane e via Cavallotti, iniziato alla fine del marzo scorso. I lavori hanno riguardato il restauro delle mura attraverso interventi di pulizia, di ripristino della continuità del paramento esistente e di ricostruzione sommitale del nucleo di protezione a bauletto "a schiena d’asino".

"Con questa opera, finanziata con i fondi Pnrr nell’ambito dei progetti di rigenerazione urbana, l’amministrazione Olivetti restituisce alla sua bellezza originaria, un importate tratto della cinta muraria della nostra città – afferma l’amministrazione comunale –. L’intervento rientra in un progetto più complessivo finalizzato al recupero dell’intera area, che si articola anche nella riqualificazione dell’intera area antistante il tratto delle mura su viale Leopardi (noto anche con il nome Parcheggio della Pesa) e quindi nel restauro della bellissima Porta Mazzini, su via Cavallotti. Per entrambi questi lavori si sta aspettando l’esito della gara e quindi il prossimo inizio".

Sono intanto iniziati i lavori di manutenzione della pavimentazione stradale e asfaltatura lungo la statale Adriatica Nord nel tratto compreso tra via della Marina e Strada della Bruciata, lungo complessivamente circa 2,2 chilometri. Per non creare disagi al traffico veicolare, i lavori vengono svolti completamente in orario notturno dalle 20,30 fino alle 7,00 di tutti i giorni feriali.

Giulia Mancinelli