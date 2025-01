Lavori fino a maggio 2026

Tra i cantieri più attesi dalla città, quelli in piazza della Repubblica e lungo Corso Garibaldi. Per quanto riguarda il Corso, l’ingegnere Stefano Capannelli ha ricordato che l’opera è già inserita "a bilancio nel piano delle opere pubbliche". Gode, infatti, di un impegno di spesa di 400mila euro. Sugli interventi, ha aggiunto, "il cronoprogramma dipenderà sia dalle forniture da far arrivare", come gli arredi, "sia dai lavori da fare", specie per l’illuminazione. A gara in questi giorni, invece, il progetto di piazza della Repubblica (costo 2,1 milioni). Per Capannelli, "i lavori avanzeranno a macchia di leopardo. Prevista anche la rifunzionalizzazione del sistema idraulico in collaborazione con Viva Servizi. Interventi in 12 mesi, fine a maggio 2026".