Lavori georadar per palazzo Campana

Giovedì in piazza Dante a Osimo, all’intersezione con via Campana, verranno fatti lavori di indagine georadar del sottosuolo che comporteranno modifiche alla viabilità. Sarebbero preliminari alla collocazione della gru per dare inizio finalmente al cantiere per la ristrutturazione di palazzo Campana grazie ai fondi post sisma 2016. Saranno recuperate quelle parti della struttura danneggiate ed inagibili, come è atteso da tempo ormai da tutti gli osimani. La cifra, come importo di gara, era di cinque milioni e 351mila euro sulla quale è stato previsto un ribasso del 22,17 per cento che porta la cifra finale a quattro milioni e 244mila euro. L’istituto e il palazzo potranno tornare ad essere quindi interamente visitabili e attivi in tutte le loro funzioni, con il recupero definitivo dell’ala ovest sede della biblioteca comunale e dei tre piani dell’edificio, in particolare il terzo, attualmente chiuso al pubblico, che dovrebbe essere destinato a mostre e ed altre attività dell’istituto, restituendo così il Piano Nobile, il secondo, alla pinacoteca e presumibilmente allo spazio immersivo dedicato alla visualizzazione tecnologica delle grotte poste sotto al palazzo. Tra i recuperi eccellenti anche la biblioteca storica anch’essa danneggiata dal sisma e non fruibile dal pubblico. Proprio in questi giorni è stato realizzato un ampio servizio della rubrica Rai 2 dedicata ai viaggi dove è stato illustrato il valore storico e culturale della struttura.