Lavori in centro e parcheggi ridotti. Scatta l’ira dei residenti: "Insostenibile"

Piazza Gramsci è stata transennata per il grande pino pericolante dei giardini di piazza Nuova e a piazza Dante ci sono i lavori per la ristrutturazione di palazzo Campana. Il centro storico perde parcheggi e non solo, tanto che un residente del comitato centro storico, Carlo Nardi, ha scritto una lettera alla giunta, a nome di tanti. "Come residente del centro e soprattutto profondo appassionato della storia cittadina, ci tengo a sottolineare in pubblico alcune considerazioni che ho anticipato in occasione della riunione propedeutica alla formazione dei nuovi Consigli di quartiere – si legge -. Questa è un città che non ha bisogno di notti verticali, di arlecchinate sulla facciata del comune, degli eventi tout court per tutto l’anno, creando disagi a residenti, pendolari, commercianti, impiegati, con il solo risultato di spostare masse di consumatori occasionali tra cui si distinguono i pochi, le cui tracce restano ben visibili il giorno successivo, nei vicoli del centro. Bottiglie di birra e relative minzioni non sono purtroppo frutto della mia fantasia, così come non lo sono i capannelli schiamazzanti fino a notte fonda. Le problematiche del centro storico sono anzi peggiorate: la dissennata politica dei parcheggi, da una parte ha visto aumentare la chiusura dei negozi e dall’altra ha accelerato la fuga dei residenti. Capisco i lavori in piazza Sant’Agostino e l’inibizione al parcheggio in piazza Dante per quattro giorni ma ci volete dare un’alternativa? Ci volete far scaricare almeno la spesa senza essere costretti a prendere una multa o bloccare il traffico?".