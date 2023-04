Lavori in via Ancona: semaforo in tilt, lunghe file e proteste

"Attenzione, è fuori uso da stamattina all’alba il semaforo che regola il senso unico alternato lungo via Ancona, tra San Biagio e Aspio. Abbiamo già sollecitato intervento d’urgenza di Anas e invieremo pattuglia della polizia locale quanto prima". L’ha scritto sui social ieri il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni. L’impianto lungo il cantiere di via Ancona, quello dove Anas sta ripristinando la frana del 23-24 gennaio, è andato in tilt. La lanterna si è spenta completamente ed è stata ripristinata solo ore dopo, compromettendo seriamente la viabilità. Per ore gli automobilisti sono transitati senza regole e sicurezza nella sola corsia disponibile, con grave pericolo specialmente per chi si dirigeva verso Ancona. Diverse le lamentale dei residenti. Il cantiere di Anas, finanziato dalla Regione, sta procedendo spedito. Il cronoprogramma, che prevede la conclusione dell’intervento di messa in sicurezza della scarpata entro il 18 maggio, dovrebbe essere rispettato. In tilt, di nuovo, anche il quadrivio semaforico a Padiglione, ripristinato dopo poche ore.