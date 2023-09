Lavori iniziati a Fabriano: Centrale Operativa e Casa della Comunità

Sono iniziati i lavori della Centrale Operativa Territoriale (Cot) e Casa della Comunità di Fabriano, in via Marconi 9, così come stabilito nel Pnrr". Ad annunciarlo l’Ast Ancona. "I lavori consentiranno di adeguare strutturalmente lo stabile alle nuove funzioni cui sarà adibito nei prossimi anni. Per permettere l’esecuzione degli stessi è in fase di svolgimento il trasferimento dei servizi e degli uffici amministrativi dallo stabile".