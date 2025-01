Lavori lungo le strade: "Subito via Tobagi e viale della Vittoria"

"Stiamo aprendo le buste ed entro pochi giorni affideremo i lavori di asfaltatura e rifacimento dei marciapiedi alla ditta che farà gli interventi annunciati". Così l’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni in merito agli attesi interventi di rifacimento del manto stradale di via Tobagi, viale della Vittoria ma anche al completamento della parte esterna della scuola Martiri della Libertà in via Asiago.

"Le asfaltature e il rifacimento del marciapiede di via Asiago con la nuova recinzione della scuola – spiega Melappioni – fanno parte dello stesso appalto per il quale sono in corso le procedure relative all’affidamento". L’Amministrazione comunale ha spiegato di aver messo in campo quest’anno risorse per 1,7 milioni di euro, "oltre il triplo di quelle in media stanziate nell’ultimo decennio, per quella che viene considerata una priorità".

Si è da poco conclusa l’asfaltatura di via Venetica, strada periferica al confine con Polverigi, la quale "aveva subito un pericoloso cedimento, inserita nell’appalto dei lavori avviati con l’intervento in notturna alla rotatoria di Via Fontedamo, proseguiti in Via Montelatiere, che si concluderanno ora con un ulteriore intervento in Via Fontedamo in prossimità dello svincolo Jesi Est della superstrada e in Via Giuliano Latini".

"Con la prossima assegnazione dei lavori verranno eseguiti altri interventi su strade cittadine: Viale della Vittoria, nei tratti deteriorati tra il cavalcavia e l’incrocio con Via Erbarella, i marciapiedi di Via Asiago, Via Tobagi e Via Bachelet".