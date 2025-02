Lavori nel palazzo. Insulti e minacce dai muratori

Nella palazzina dove abita era in corso la ristrutturazione di un appartamento e per settimane dei muratori avevano fatto avanti e indietro sporcando l’ascensore, facendo rumori continui, polvere e altri disagi mal sopportati dal resto dei condomini. Un’inquilina, di professione avvocato, si era raccomandata più volte con gli operai di fare attenzione, di non usare l’ascensore come un mezzo di lavoro perché spesso veniva trovato fuori servizio, di non sporcare nelle aree comuni. Le osservazioni, che sono andate avanti per diversi giorni, avrebbero indispettito i muratori tanto da rispondere male alla residente così: "Sappiamo dove stati brutta tr..., ti facciamo vedere noi, ti facciamo ingoiare il telefono".

Il fatto risale al 22 febbraio del 2019, in una palazzina di piazza Cavour. Dopo le offese ricevute l’avvocato ha sporto denuncia e tre muratori sono finiti a processo per minacce aggravate in concorso. Imputati padre e figlio anconetani, di 65 e 31 anni, difesi dall’avvocato Fabrizio La Rocca, e uno jesino di 29 anni difeso dall’avvocato Giuliano Natalucci. La giudice Alessandra Alessandroni lunedì ha assolto solo il padre condannando gli altri due ad una multa di 500 euro ciascuno. Gli operai avevano sempre respinto le accuse, sostenendo l’intolleranza dell’inquilina dettata a loro avviso da nessun motivo. La vittima, parte civile con l’avvocato Annalisa Marinelli, era stata sentita in tribunale e aveva raccontato l’episodio subito all’interno del palazzo. "Tre persone mi hanno accerchiata – aveva sostenuto l’avvocato – uno aveva bloccato la porta dell’ascensore con un piede. Avevo appena detto loro di non usarlo perché si sporcava e non era un montacarichi. Mi hanno riempita di insulti".

ma. ver.