Lavori nella chiesa del Sacramento, scattano modifiche della viabilità

Da oggi a giovedì saranno eseguite le operazioni finali di restauro e di risanamento conservativo della chiesa della Santissima Trinità di Osimo (Sacramento), di fronte palazzo comunale. I lavori comportano delle modifiche temporanee alla viabilità di quella zona. Scatterà infatti il divieto di transito per i veicoli in via Sacramento, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con la piazza del Comune e il civico numero 2, ed è stato anche istituito il doppio senso di marcia in via San Bartolomeo.