Lavori nelle strade con i soldi del G7. Due milioni per l’evento salute

"Contributo al Comune di Ancona per manutenzione straordinaria strade per l’evento ‘G7 Salute’: 2 milioni di euro".

Non si tratta dunque di un ‘regalo’ al capoluogo delle Marche da parte della Regione per rimpinguare le casse comunali dei lavori pubblici e delle manutenzioni, esangui dopo il bilancio di previsione 2024-2026 approvato il 21 dicembre scorso, ma il contributo statale, fatto transitare a Palazzo Raffaello, per coprire gli oneri del grande evento in programma il prossimo autunno in città.

Risorse che dovrebbero essere spese per sistemare le opere propedeutiche allo svolgimento dell’appuntamento mondiale sulla sanità che si svolgerà a ottobre alla Mole Vanvitelliana: strade, marciapiedi, verde pubblico, arredi e decoro in genere. Trasferimenti che, dunque, andranno rendicontati e non potranno, probabilmente, essere usati per altri scopi. Di fatto quindi i fondi stanziati dal bilancio per strade e manutenzioni restano 900mila euro e per il verde 600mila euro, con questa aggiunta comunque molto importante per dare lustro a un pezzo di città che finirà sotto i riflettori grazie al G7 Salute. I 2 milioni in oggetto erano stati annunciati dallo stesso sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, in occasione della conferenza stampa di fine anno (il 28 dicembre scorso). In quella sede il primo cittadino aveva colto tutti di sorpresa proprio su quell’inatteso finanziamento che la Regione aveva messo a disposizione della città dorica senza andare troppo a fondo, probabilmente per questioni istituzionali visto l’ottimo rapporto con il governatore Acquaroli. Lo stesso concetto lo aveva ribadito in un’intervista rilasciata al Carlino nei primi giorni del 2024. Sulla provenienza di quel finanziamento non fa alcun riferimento neppure il consigliere regionale e coordinatore di Ancona per Fratelli d’Italia, Marco Ausili: "I buoni rapporti di filiera con la Regione stanno garantendo al Comune di Ancona contributi importanti _ afferma Ausili _. Dalla Regione Marche in arrivo 2 milioni di euro per manutenzioni e strade, 300mila euro per il progetto PIA2 su questioni ambientali, sostegno diretto per almeno 200mila euro a interventi e iniziative varie, nonché l’importante contributo regionale al recupero di Conerobus, gli ingenti investimenti sull’area ospedaliera di Torrette e sul porto, l’accelerazione sul fondamentale progetto di Uscita dal Porto, con finalmente la recente aggiudicazione dei lavori".

Il consigliere regionale di destra attacca l’opposizione anche su altri due temi: "In questi giorni l’atteggiamento dell’opposizione è tutto concentrato sull’attacco diretto alle singole persone, in particolare nei riguardi di una consigliera comunale di maggioranza (Angelica Lupacchini, ndr.), per questioni impolitiche, irrisorie e capziose. Consigliera alla quale va invece il supporto del partito. Ma l’atteggiamento dell’opposizione è anche all’insegna dell’autoisolamento. In un contesto in cui il consenso sui recenti eventi per le festività natalizie mette insieme cittadini, categorie, operatori del commercio e del turismo, l’opposizione si perde in una critica basata su argomentazioni fragili, ad esempio quella della relativa spesa".