Lavori per il polo scolastico: rivoluzione viabilità

Rivoluzione viabilità nel cuore della città a partire dalla prossima settimana, complice l’imminente inizio delle demolizione del plesso Giulio Cesare e della porzione più recente della Leopardi e, dunque, in previsione della realizzazione del nuovo polo dell’Istituto Falconara Centro, che include anche la scuola Peter Pan. È quanto ha profilato l’amministrazione, al gran completo, in un’assemblea convocata lunedì pomeriggio al Centro Pergoli. Ai residenti, i più interessati dalle conseguenze del maxi cantiere, sarà richiesta pazienza nei mesi di lavoro. Certo è, per il sindaco Stefania Signorini, che si tratti di "uno dei progetti più importanti per la città". Ma come verrà stravolta la circolazione? Il cambiamento più significativo in via della Repubblica, dov’è prevista l’istituzione del senso unico con direzione Senigallia da via Trieste a via Gobetti.

Per viaggiare nella direzione opposta, invece, potrà essere utilizzata via Leopardi. Anche l’assetto dei parcheggi sarà modificato: nel tratto tra le vie Trieste e Colombo, lato mare, saranno ricavati stalli a spina di pesce, per incrementare il numero di posti disponibili. La stessa modifica sarà realizzata dal termine del cantiere fino a via Mameli e nel tratto tra le vie Mameli e Gobetti. Sul lato monte gli stalli resteranno paralleli al marciapiede. Alcuni presenti avrebbero espresso pareri positivi rispetto alle modifiche viarie e dei parcheggi. Tanto che è stato fatto notare come la carreggiata sia appena sufficiente per la circolazione dei veicoli nei due sensi di marcia. Non è escluso, quindi, che il Comune possa cogliere l’assist e fare in modo che le modifiche diventino definitive. Venendo invece agli interventi per la cittadella che accoglierà materna, elementare e media, gli aspetti tecnici sono stati illustrati dall’ingegner Roberto Mantovani dei Lavori pubblici del Comune, responsabile unico del procedimento. All’interno degli edifici è in corso la rimozione di allestimenti come termosifoni e finestre e dell’amianto.

A partire dalla prima settimana di maggio toccherà all’abbattimento della scuola Cesare e del corpo di fabbrica più moderno della Leopardi (sarà conservato solo l’involucro esterno, tutelato dalla Sovrintendenza, ndr), per poi procedere alla costruzione del nuovo edificio, che sorgerà tra le vie della Repubblica e Leopardi. I tre nuovi plessi, suddivisi su quattro livelli, saranno collegati da scivoli, scale e ascensori anti barriere architettoniche. La materna Peter Pan accoglierà tre aule per un totale di 50 bimbi, l’elementare Leopardi cinque aule e fino a 125 alunni, la media Cesare sei aule tutte su un piano e fino a 150 studenti. Al piano superiore una palestra con spogliatoi e un tetto giardino. Sul livello di via Colombo, infine, un’altra palestra, i laboratori e la mensa, oltre ad un’area verde.

gi. gia.