Lavori per il restyling del PalaGuerrieri, fino a settembre attenzione ai divieti

Cantiere per il restyling del PalaGuerrieri, scattano modifiche alla viabilità. Da ieri e fino a settembre, nell‘area interna antistante il palazzetto (sui lati di via Buozzi, via Gigli e via Dante), sono vietati l’accesso ai pedoni, con esclusione del personale interessato ai lavori, il transito e la sosta dei veicoli, con la sanzione accessoria della rimozione forzata di quelli in difetto. È anche vietata la sosta dei veicoli in corrispondenza dell’ingresso al cantiere all’interno dell’area parcheggio nei pressi della piscina.