Lavori per la fibra e buche in strada. Interviene anche la polizia locale

L’arrivo della fibra ad Agugliano permetterà collegamenti molto più veloci e un miglior servizio per le aziende del territorio con lavori di scavo in tutte le strade. "Strade che poi dovrebbero essere ripristinate a regola d’arte – dice il consigliere Graziano Stacchiotti -. Per ora sembra che gli scavi vengano chiusi grossolanamente, con materiale inerte o con il cemento. La maggior parte delle strade interessate dai lavori presentano un rischio per ciclisti, motocicli e pedoni. Il caso più eclatante è al borgo di Castel d’Emilio con il riposizionamento dei sampietrini in modo disordinato. Ringrazio il comandante della Polizia locale dell’Unione dei Comuni per il tempestivo intervento dopo la mia segnalazione chiedendo di intervenire alle ditte appaltatrici". Stesso problema a Sirolo, motivo per cui il sindaco Filippo Moschella si è attivato: "Dopo diversi solleciti da parte del Comune, sono iniziati i lavori di ripristino dell’asfalto a seguito della posa della fibra ottica. Questa settimana i lavori saranno effettuati al Coppo, la prossima in centro. A seguire in tutte le altre strade di Sirolo. I lavori termineranno ad aprile".