Lavori per la fibra ottica Fuga di gas da un tubo

Durante i lavori di scavo per la fibra ottica si rompe un tubo del gas: scatta l’allarme e la strada viene chiusa al traffico. È accaduto ieri pomeriggio, alle 13,45 in via Cannegge, sulla Provinciale 76, tra il bivio di Pozzetto e il distributore di carburante (di fronte al Colorificio Piccioni). Sul posto si sono immediatamente portati vigili del fuoco e pronto intervento del servizio distribuzione gas metano ma anche i carabinieri e la polizia locale a cercare di gestire il traffico andato subito in tilt. In poco tempo si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni. Si sarebbe trattato di una perdita di gas metano che ha richiesto la massima attenzione e precauzione. La strada particolarmente trafficata è rimasta chiusa per oltre due ore con importanti disagi per gli automobilisti. A provocare la fuga di gas, sarebbe stata la rottura di una tubazione in seguito agli scavi per i lavori che interessano la fibra ottica. I vigili del fuoco hanno prestato assistenza alle operazioni di ripristino del guasto e alla messa in sicurezza. Nel tardo pomeriggio i tecnici erano ancora al lavoro per il ripristino del guasto.