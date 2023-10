Lavori per recuperare il polmone verde

Parco Unicef in sala trucco. Dalla Fondazione Cariverona arriva un finanziamento di 115mila euro per recuperare il polmone verde cittadino e restituirlo ai naturali destinatari, ovvero i bambini di età compresa tra i due e i nove anni. È quanto prevede il progetto Giapu, Giochiamo insieme al parco Unicef, che sarà realizzato in collaborazione con Legambiente, le scuole e le associazioni di volontariato che vorranno aderire per coinvolgere culture e generazioni diverse. Il primo aspetto è il recupero strutturale, che prevede la riqualificazione fisica del parco: saranno installati una nuova recinzione e un nuovo cancello di ingresso, saranno rimosse le strutture non più utilizzabili, ripristinati i bagni pubblici, piantumati alberi ed essenze. Saranno inoltre recuperati i giochi esistenti e ne saranno installati nuovi, mentre i soggetti che aderiranno, insieme ai ragazzi delle scuole, realizzeranno pannelli decorativi su indicazione dei bambini stessi e verrà allestita una piccola biblioteca. Il secondo aspetto riguarda il calendario delle attività per riportare bambini e famiglie a rivivere il parco: è prevista l’organizzazione di feste a tema ambientale e laboratori di educazione ambientale, oltre all’animazione rivolta ai più piccoli.