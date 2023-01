Lavori per scuole, sport e viabilità

Via libera al nuovo piano delle opere pubbliche, grazie a fondi comunali la vecchia piscina diventerà una palestra e sarà realizzata la rotatoria della Pisana. "Con risorse della ricostruzione post sisma – spiegano dall’amministrazione comunale snocciolando le opere previste quest’anno - partiranno 6 opere pubbliche: la scuola Giovanni Paolo II (6 milioni di euro), la caserma dei carabinieri (2.252.000 euro), il palazzo Chiavelli e il Ridotto del Teatro Gentile (900.000 euro), il Palazzo Molajoli (605.000 euro), la nuova scuola di Marischio (1.246.000 euro) e l’edificio sede comunale Ufficio anagrafe (320.000)". Ma non è tutto perché con i fondi del Ministero dell’Interno "si interviene sulla scuola Mazzini (2.189.000 euro)", mentre "con le risorse del Gal sull’abazia di San Biagio in Caprile (213.000 euro)". Infine con risorse proprie comunali gli interventi "interesseranno la riparazione e messa in sicurezza di strade comunali (185.000 euro), la realizzazione della rotatoria della Pisana (182.000 euro) e la nuova palestra funzionale al posto della vecchia piscina (660.000 euro). Anche sul fronte dell’edilizia cimiteriale proseguiranno gli interventi con un nuovo stralcio del cimitero di Santa Maria (650.000 euro) e nuove sepolture private (600.000 euro)".