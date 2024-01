"Lavori pre elettorali e caos per i cittadini"

E’ pesante l’accusa del leader civico Dino Latini, presidente del Consiglio regionale, sul post bilancio di fine anno dell’amministrazione comunale osimana. "L’obiettivo del Pd e suoi alleati è di fare lavori a ridosso delle elezioni comunali viene pagato dagli osimani. Per mesi di fatto il centro è stato chiuso, con problemi per i residenti, e adesso si sono creati tanti disagi per il traffico sulle tre strade che portano ad Ancona: via d’Ancona (con i lavori all’Aspio), via Flaminia I (con i lavori verso Osimo Stazione) e via Sbrozzola (per la rotatoria al Cargopier). Una ’ottima’ organizzazione. Il tutto nell’ottica di completare i lavori prima delle elezioni".