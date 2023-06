Lavori pubblici, edilizia

Stefano Tombolini: lavori pubblici, manutenzioni, edilizia residenziale pubblica, valorizzazione immobiliare, federalismo demaniale, ciclo integrato dei rifiuti, trasformazione digitale, transizione energetica, igiene urbana, centro storico, rapporti con Anconambiente. Libero professionista, nato ad Ancona e cresciuto nella parrocchia dei Salesiani, ha studiato in città fino alla laurea in Ingegneria civile conseguita nel 1988 con una tesi di ricerca sugli asfalti drenanti. Ha coltivato nel tempo un impegno politico orientato alle vicende dell’attività amministrativa della città, che lo ha portato a costituire nel 2011 con Davide Barigelli l’associazione politico culturale Sessantacento. Con questa lista nel 2013 si è candidato a sindaco, ripetendo l’esperienza nel 2018 come candidato civico della coalizione del centrodestra, con cui è arrivato al ballottaggio. Dopo dieci anni di opposizione, ha sostenuto Daniele Silvetti.