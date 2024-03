"Lavori pubblici sì, ma non elettorali"

Ecco gli altri punti toccati "Lavori Pubblici. La presa in carico delle richieste di intervento così come la piattaforma dei lavori sarà catalogata da un ‘gestionale’ che permetterà di intervenire non a ‘macchia di leopardo’ o nei periodi ‘pre elettorali’ ma con organicità e periodicità.

Sicurezza. La nuova pianta organica della Polizia Locale permetterà un controllo capillare.

Sociale. Sempre dalla parte dei più deboli ma con la ferma intenzione di trovare una soluzione per le categorie più fragili accompagnandole in un percorso di collocamento differente dallo stazionamento sporadico nelle diverse zone della città.

Decoro. La pulizia straordinaria di Corso Garibaldi ad altre piccole opere manutentive dimostrano che in precedenza c’è stata scarsa attenzione per la città e per i suoi cittadini.