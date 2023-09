"Lavori Strada Corinaldese a Senigallia: terminati i lavori"

Sono terminati i lavori di sistemazione della Strada Corinaldese nel tratto che attraversa Borgo Ribeca compreso tra il cavalcavia dell’Autostrada fino all’incrocio con la Strada Comunale delle Grazie. Per rendere più sicura la strada, specie nella porzione che attraversa il Borgo Ribeca, ha realizzato nuovi marciapiedi e un dosso artificiale finalizzato a rallentare il transito delle autovetture ed un attraversamento pedonale luminoso. Un progetto realizzato in meno di un anno, in quanto approvato il 3 novembre 2022. Il Sindaco e la Giunta, hanno inoltre deciso che la somma rimasta a disposizione del Comune a seguito del ribasso, sarà impiegata per asfaltare il tratto che dall’incrocio con la Strada Comunale delle Grazie arriva fino alla rotatoria con la Nuova Arceviese, nel territorio di Borgo Catena, opera che è stata messa in programma per fine mese di settembre. Il Sindaco nel frattempo continua ad esercitare una forte pressione sulla Provincia di Ancona affinché realizzi sia la rotatoria all’incrocio tra la Corinaldese e la Nuova Arceviese, sia la rotatoria relativa all’incrocio di Brugnetto. Si tratta di altre opere che il territorio sta aspettando da decenni; necessarie ed urgenti per evitare i gravi incidenti che su quegli incroci si verificano con altissima frequenza.