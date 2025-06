Lavori straordinari su condotte idriche da parte di Viva Servizi

Il Comune di Jesi informa la cittadinanza che Viva Servizi sta eseguendo lavori di manutenzione straordinaria alle condotte idriche su diverse vie del territorio comunale.

A causa di questi interventi, che comportano la manomissione del manto stradale, Viva Servizi sta procedendo con un ripristino provvisorio degli scavi. Successivamente, come previsto dal Regolamento vigente, verrà eseguito un ripristino definitivo del tappeto d’usura in asfalto per garantire la piena transitabilità e sicurezza delle strade interessate.

Le vie coinvolte sono Via Inghilterra, Via Danimarca e Via Cupetta ma nei prossimi giorni i lavori si estenderanno anche a Via Ugo La Malfa e Via Granita.