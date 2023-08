Lavori sul Cavalcavia a Jesi: Corsa contro il Tempo

Corsa contro il tempo per ultimare i lavori del cavalcavia il cui cantiere si è allungato più del previsto. Ieri gli operai asfaltavano sotto la pioggia mista a grandine. L’intervento, con un investimento di 680mila euro per il risanamento, avrebbe dovuto concludersi il 16 maggio, termine poi prorogato al 25 luglio e ancora di altre settimane. La proroga è stata chiesta dalla ditta che ha in appalto i lavori. E gli uffici comunali hanno ritenuto "fondate" le motivazioni. "Durante i lavori – hanno spiegato gli uffici – si sono verificate interferenze che hanno rallentato l’ordinario svolgimento, per cause impreviste non imputabili all’appaltatore". Come "l’ottenimento da parte della Soprintendenza del parere riguardo a specifiche lavorazioni di dettaglio, le condizioni meteorologiche avverse, la maggiore complessità delle lavorazioni a causa del grave stato di ammaloramento delle strutture rilevato a seguito della rimozione delle controsoffittature e l’interferenza con sottoservizi rilevati a seguito della rimozione del riempimento dell’estradosso del ponte". sa.fe.