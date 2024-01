Lavori sulla condotta, mancherà l’acqua dalle 23 di martedì all’una di mercoledì Sospensione dell'acqua dalle 23 di martedì all'una di mercoledì per lavori di manutenzione in viale XXIV Maggio e via Dante. Elenco vie interessate sul sito del Comune. Ripresa con consiglio di far scorrere l'acqua per qualche minuto. Info: 800181577.