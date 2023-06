Lavori sulla stratta dopo l’alluvione Il treno storico pronto a partire

Treno storico, già sold out le prime date di fine giugno. Mancano venti giorni alla riapertura ufficiale della tratta ferroviaria Fabriano-Pergola fortemente danneggiata dall’alluvione dello scorso settembre. Da mesi gli operai stanno lavorando tutti i giorni per completare la costruzione del nuovo binario. Nel tratto tra Sassoferrato e Bellisio Solfare, infatti, è stato rifatto tutto da capo, a partire dalla massicciata portata via dal maltempo. Quella dell’anno scorso è stata la seconda interruzione per questa piccola tratta, 31 chilometri, che negli anni d’oro arrivava ad effettuare anche 16 corse giornaliere tra la città dei Bronzi Dorati e quella della carta. Dieci anni fa, un piccolo smottamento a Monterosso, lo scorso anno l’alluvione che ha devastato anche questa parte di territorio dopo un’estate in cui il treno storico ha avuto un grande successo e richiamato turisti anche da fuori regione.

Si tratta quindi della seconda riattivazione della linea, per fini turistici, dopo il buon successo delle corse su treno storico effettuate l’estate. In vista ci sono nuove corse oltre quelle del 25 giugno, 1 e 2 luglio, ognuna con poco più di 200 posti. "Il treno storico - ha dichiarato l’assessore regionale Francesco Baldelli - apre al futuro commerciale della linea e all’idea del completamento dell’anello ferroviario delle Marche, per unire senza interruzioni Ascoli Piceno e Urbino, risalendo fino a Civitanova per addentrarsi a Fabriano e Pergola e raggiungere anche Fano".

sa. fe.