Lavori sulle banchine: "Garantire i servizi"

Partiti i lavori sulla banchina di levante, l’assessore Campagnolo: "In programma ci sono molti interventi". Partiti anche i lavori di pulizia dei fossi. Sono iniziati due giorni fa i lavori per garantire i servizi anche a quei diportisti che ormeggiano nella banchina numero 12 aperta anche ai transiti nei mesi estivi: "Abbiamo pensato di partire dalla banchina 12 dove i diportisti che necessitano dei servizi, devono attraversare l’intero porto – spiega Elena Campagnolo, assessore all’ambiente e al porto –. L’intervento prevede la realizzazione di servizi igienici e lavanderia. Successivamente saranno realizzati anche servizi igienici nella banchina 10".

La trasformazione di Gestiport in Senigallia Servizi è terminata, il primo bilancio approderà infatti a breve sui tavoli del consiglio comunale: "Un passaggio fondamentale per riprogrammare, con l’intero Cda e il presidente i prossimi interventi – prosegue l’assessore Campagnolo – In partenza ci sono anche i lavori che riguardano i magazzini andati a fuoco nel 2017, la consegna si è prolungata a causa di una variazione di prezzo. La ditta incaricata si è impegnata per terminare l’intervento entro la fine dell’anno". Tra le varie valutazioni in corso per i prossimi progetti, c’è anche quello di acquistare un nuovo travel lift: "Si tratta di un intervento esoso, ma siamo al limite – afferma la Campagnolo – non possiamo permettere che i diportisti lascino il nostro porto per mancanza di servizi. Dobbiamo cercare di migliorarci in modo da renderci competitivi e ampliare il settore del turismo da diporto".

Intanto il porto ospita Fishmarche(t), una tre giorni che mette al centro il pesce dell’Adriatico, ma anche le eccellenze locali, il tutto contornato da tanto divertimento. Ma si guarda anche alla stagione che verrà non solo con eventi che destagionalizzano il turismo, ma anche con interventi importanti come la pulizia dei fossi. E’ stato ripulito il fosso della giustizia dove è stato creato un corso in modo che, in caso di piogge, interi quartieri tornino a tremare. Questo sarà un week-end all’insegna delle piogge, un primo banco di prova per i lavori effettuati sul fiume, ma anche per i tanti interventi effettuati dall’Amministrazione Olivetti che sta appunto provvedendo alla pulizia dei fossi per evitare allagamenti come già avvenuto in primavera.