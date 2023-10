Lavori temporanei, la Pinacoteca chiude. Ecco cosa cambierà

Da lunedì resterà chiusa la Pinacoteca Podesti dove prenderanno avvio i lavori finanziati con il Pnrr. L’intervento pari a 990mila euro riguarda da un lato la struttura, con indagini di vulnerabilità dell’edificio storico e adeguamenti impantistici, e dall’altro l’allestimento e interesseranno soprattutto palazzo Bosdari. Nel periodo di chiusura per lavori della Pinacoteca una parte selezionata delle opere sarà trasferita alla Mole, nella Sala Vanvitelli e in altre sale, e saranno disponibili per il pubblico per le visite a partire dal 2 dicembre prossimo. In questo modo si garantirà continuità al servizio offerto dalla Pinacoteca civica sia per i cittadini che per i visitatori della città.

I lavori riguardano da un lato la struttura, con indagini di vulnerabilità sismica dell’edificio storico e adeguamenti impiantistici, e, dall’altro, l’allestimento. I due aspetti, impianti e allestimento, sono intesi come strettamente complementari, poiché consentiranno di intervenire sia sul piano illuminotecnico e sul controllo degli ambienti per una migliore conservazione e fruizione delle opere d’arte.

L’intervento sugli spazi della Pinacoteca si pone tre diversi obiettivi: il miglioramento ed adeguamento dei servizi tecnici ed impiantistici; il miglioramento della funzionalità e fruibilità delle esposizioni permanenti grazie alla predisposizione di un nuovo percorso allestito più fluido e chiaro; l’ampliamento delle aree utilizzabili, che verranno riallestite per ospitare le attività didattiche, i depositi di opere d’arte, un laboratorio di restauro e sale per le esposizioni temporanee.

L’intervento, inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e nell’elenco annuale degli interventi 2023, è finanziato con un importo complessivo di 1,290 milioni di euro, in parte con fondi PNRR (per 990 mila euro) e in parte con risorse dell’Ente (per 300 mila euro). Il progetto si compone complessivamente di 2 lotti funzionali, per un valore totale dell’intervento di 1,760 milioni di euro. Termine interventi ottobre 2024.