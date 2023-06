"Lavori terminati in 48 ore"

E’ stata riaperta all’alba di ieri mattina la circolazione all’incrocio del Crocifisso di Osimo. "Grazie alla ditta che è riuscita a fare il nuovo asfalto in sole 48 ore limitando i disagi, per i quali chiediamo scusa soprattutto ai commercianti di via Colombo, ma credo ne sia valsa la pena, perché aspettavamo da tempo questo restyling", afferma il sindaco Simone Pugnaloni. Dalla prossima settimana il cantiere si sposterà alla rotatoria del Borgo. In corso diverse manutenzioni per la sicurezza dei pedoni soprattutto. "Abbiamo terminato l’intervento per il nuovo marciapiede in via IV Novembre e fatto partire quello in via Montefanese tra la Porta del Vento e l’intersezione con via Donizetti – continua il primo cittadino –. Il prossimo marciapiede a breve in via Marco Polo di fronte al palazzo verde per collegare meglio i diversi centri direzionali e commerciali della zona". L’area oltretutto è spesso teatro di incidenti stradali e presto avrà la sua di rotatoria, all’incrocio con via Vecchia Fornace. L’ultimo consiglio comunale ha dato l’ok a uno degli ultimi passaggi dell’iter. Ora dovrà essere emanato il decreto di esproprio delle aree dove il privato realizzerà la rotonda.