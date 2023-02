Lavori, tutor rimosso Poi sarà spostato

È stato rimosso il tutor sulla Variante alla Strada Statale 16 ma, da quanto emerge, dovrebbe essere installato in altra posizione, seppure sempre lungo lo stesso tratto stradale. Se ne parla, in città, ma non arrivano ancora conferme. Secondo le prime informazioni acquisite, complici i lavori di ampliamento della Variante e l’inevitabile riduzione di velocità dei tanti automobilisti - dettata dal transito dei mezzi pesanti nell’area di cantiere -, il tutor (che calcola la media oraria di percorrenza su un chilometro di strada) non era più funzionale. Almeno lì. Tant’è che da alcuni giorni, in molti si saranno accorti che entrambe le porte (quella più a ridosso della raffineria e l’altra che invece era proprio di fronte all’area di cantiere dopo il ponte) non ci sono più. Ma dovrebbero tornare nei prossimi giorni, probabilmente con altre collocazioni. Il pannello più vicino allo stabilimento Api verrà trasferito qualche decina di metri più indietro. L’altro dovrebbe essere collocato prima del ponte. Non cambierà tuttavia la finalità: ridurre la velocità degli automobilisti, vincolata ai 70 chilometri orari. Intanto si accendono nuove discussioni sull’impianto che fu autovelox (record di oltre 40mila multe staccate nell’estate 2019) e poi, da qualche anno, tutor.