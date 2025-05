Lavoro, alla Beko attesa per la nuova intesa

Sono i sindacati, di nuovo, a incalzare le due aziende del fabrianese al centro delle vertenze negli ultimi mesi. La parola fine a quella Beko anche per il sito di Fabriano è stata posta al Mimit ad aprile con la firma del Ministro. In assemblea il sì dei lavoratori a un’intesa che per la città della carta prevede che gli esuberi si attestino fino a un numero massimo di 193 unità tra staff, impiegati, quadri, dirigenti e il centro Sviluppo e Ricerca che saranno gestiti con gli strumenti classici (uscite incentivate e contratti di solidarietà).

A questi si sommano i 64 esuberi tra gli operai dello stabilimento di Melano dove sarà localizzato l’hub europeo per la produzione di piani cottura a gas, radianti e a induzione.

"Attendiamo con trepidazione di essere convocati al tavolo dall’azienda per parlare nel dettaglio degli investimenti promessi e delle uscite incentivate. Non avverrà comunque nell’immediato però, pensiamo nelle prossime settimane", dicono i sindacati di categoria Fim-Fiom-Uilm-Uglm.

Nessun licenziamento unilaterale ma le uscite degli esuberi individuati avverranno solo dietro incentivi, con questi che possono arrivare fino a 90mila euro a seconda dell’età anagrafica dei lavoratori che ne vorranno usufruire.

Per la vertenza Giano Fedrigoni invece (che è stata chiusa a fine anno con il conseguente stop alla produzione di carta per fotocopia venduta proprio con il marchio Fabriano) i sindacati chiedono di rendere definitivi i ricollocamenti temporanei dei dipendenti e evitare di arrivare a fine anno con personale ancora in cassa integrazione straordinaria. Sono ancora 30 infatti i dipendenti che usufruiscono della cassa integrazione e attendono l’avvio della formazione, mentre una cinquantina di dipendenti sono stati ricollocati temporaneamente.

E’ stato chiesto un nuovo incontro all’ad Marco Nespolo. E poi c’è il caso del distributore tedesco Jurgensen, che aveva firmato un accordo quinquennale per produrre carta per fotocopie Copy 1 e Copy 2, e che ha citato il Gruppo in tribunale chiedendo un risarcimento milionario dopo il passo indietro di Fedrigoni. "Se l’azienda ci avesse consultato prima, oggi la situazione sarebbe stata molto diversa", ribadiscono i sindacati. Intanto su 173 dipendenti interessati dalla chiusura di Giano srl, una trentina attendono l’avvio della formazione e sono in cassa.