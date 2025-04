Lavoro e cittadinanza: al via la campagna per i referendum

Cinque referendum ammessi dalla Corte costituzionale. Ovvero: quattro sul lavoro più dignitoso promossi dalla Cgil (insieme a tante associazioni) e uno sulla cittadinanza (cui il sindacato ha aderito).

È scattata ieri mattina, su scala nazionale, una mobilitazione di due mesi per la campagna referendaria che dovrà portare al voto oltre la metà della popolazione i prossimi 8 e 9 giugno. Centoventi piazze italiane hanno accolto partecipate manifestazioni.

Tra queste, anche cinque marchigiane. Una per provincia: Civitanova per Macerata, San Benedetto per Ascoli, Porto Sant’Elpidio per Fermo, Pesaro e Senigallia per Ancona.

E nella "spiaggia di velluto", in piazza Saffi, era presente anche il segretario generale della Flai Cgil Giovanni Mininni, oltre al segretario generale della Cgil Ancona Gianluca Toni e al segretario generale della Cgil Marche Giuseppe Santarelli. Presente anche la segretaria regionale del Pd, Chantal Bomprezzi.

I quesiti referendari, per i quali nel 2024 sono state raccolte oltre 5 milioni di firme in Italia – quasi 35mila nelle Marche, 11mila in provincia di Ancona e circa 3mila a Senigallia –, servono "a rimettere al centro il tema del lavoro non precario, la piaga degli infortuni sul lavoro, dei licenziamenti ingiusti e della cittadinanza negata", ricorda la Cgil Ancona.

"In un periodo di crisi della democrazia, che vogliamo invece preservare e rafforzare, invochiamo la partecipazione diretta delle cittadine e dei cittadini, affinché con il voto si cambino le leggi sbagliate o inefficaci negli appalti, che spesso producono incidenti, contro la normativa che ha reso più precario il lavoro e contro i licenziamenti ingiustificati. Richiamiamo infine la cittadinanza al voto, affinché si consenta di rafforzare la cittadinanza attiva dei migranti con diritti e doveri all’altezza di un Paese civile", si è letto in una nota. Dal palco i contributi di sindacalisti, lavoratori e studenti.