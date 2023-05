Lavoro e permessi facili "Easy Job", in 14 a giudizio tra cui un consulente

di Marina Verdenelli

Lavoro e permessi facili ai migranti che dopo contratti ritenuti fasulli riuscivano ad ottenere contributi e disoccupazione. Andranno a processo in 14 per l’operazione "Easy job", lavoro facile, la maxi inchiesta della polizia e della guardia di finanza che ha permesso di scoperchiare un sistema collaudato con a capo un consulente del lavoro di Fabriano, 61 anni, un napoletano di 66 anni residente ad Ancona e una tarantina di 55 anni residente a Falconara, considerati i promotori del giro illegale. I tre, più altre 11 persone considerate i partecipi del giro, per lo più imprenditori che si sarebbero assicurati guadagni facili simulando le assunzioni e procacciatori di nuovi clienti, sono stati rinviati a giudizio dal gup Carlo Masini e il processo si aprirà davanti al collegio il prossimo 8 novembre. Erano accusati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato, induzione alla commissione di falso ideologico e falso materiale in atto pubblico e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I 14 dovranno rispondere solo del reato associativo essendo dichiarati prescritti invece i singoli reati. Nella maxi inchiesta erano finiti anche più di 400 indagati, molti erano gli stranieri di nazionalità macedone, marocchina, tunisina e albanese bisognosi di permesso di soggiorno per rimanere in Italia, le cui posizioni sono state stralciate in un altro procedimento. La tarantina avrebbe avuto il ruolo di promotore, organizzatore e coordinatore dell’attività illecita, aiutata nelle operazioni di gestione dei contatti e di elaborazione delle pratiche ritenute false dal consulente del lavoro fabrianese e dal napoletano. Una banda collaudata per truffare lo Stato. All’Inps avrebbe sottratto quasi 2 milioni di euro tra disoccupazione indebitamente percepita e contributi lavorativi mai versati. L’operazione "Easy job" risale al 2016 con tre arresti eseguiti da polizia e guardia di finanza, i tre organizzatori, e aveva visto come base del gruppo lo studio di un consulente del lavoro di Fabriano.