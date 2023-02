Lavoro extra, terminato il budget per i medici

"Ci obbligano a prestare attività professionale al pronto soccorso con gli ordini di servizio, lavoriamo oltre il normale turno di lavoro per la metà del compenso orario rispetto ai medici delle cooperative e ora non riceviamo più nemmeno lo stipendio per quelle prestazioni aggiuntive". A parlare sono alcuni medici dell’ospedale Carlo Urbani affiancati dal presidente federale regionale del sindacato Cimo Luciano Moretti. Il perché sia arrivato lo stop a una parte delle erogazioni è presto detto: "Terminato il budget". "Abbiamo scritto ai vertici dell’Ast Ancona – spiega Moretti – perché non sono state pagate le prestazioni aggiuntive di una parte dei medici chiamati a lavorare nei pronto soccorso di Jesi, Senigallia e Fabriano oltre il normale orario di lavoro, per i mesi di novembre e dicembre. Il mancato pagamento non riguarderebbe tutti i reparti dei tre ospedali e abbiamo chiesto di fare chiarezza. Tali somme sono a carico del bilancio aziendale e non riferite a voci contrattuali che hanno un budget prefissato. Abbiamo invitato e diffidato il commissario Ast Nadia Storti e gli altri responsabili aziendali a fornirci i dati e provvedere quanto prima al pagamento di quanto dovuto. Se questo non avverrà ci riserviamo ogni azione sindacale e legale a tutela degli iscritti". "Abbiamo chiesto alla Regione – aggiunge Moretti – di aumentare le prestazioni aggiuntive degli ospedalieri dai 60 ai 120 euro l’ora, la stessa cifra che prendono i medici delle cooperative per le quali lavorano anche neolaureati e pensionati. I medici sono esasperati, obbligati a lavorare oltre l’orario, rinunciando ai riposi e ora nemmeno pagati. I nostri medici sono amareggiati e alcuni cercano di andarsene, magari scegliendo le cooperative". Sono poco meno di 150 i medici chiamati alle prestazioni aggiuntive nei tre ospedali di Jesi, Senigallia e Fabriano e costano dagli 1,6 milioni di agosto agli 1,8 di settembre ai 2,1 di ottobre. A spiegare l’accaduto al Carlino è il commissario dell’Ast Ancona Nadia Storti: "Alcuni reparti dei tre ospedali hanno superato il budget assegnato per prestazioni aggiuntive necessarie a garantire le attività sanitarie in carenza di specialisti. Al momento stiamo concludendo le operazioni per contabilizzare le prestazioni al 31 dicembre scorso. Per novembre e dicembre sono fuori budget 8 reparti nei tre ospedali, nelle potes e nelle strutture carcerarie. Mentre per il solo mese di dicembre rimangono da contabilizzare tre strutture nel complesso. Per poter pagare i dirigenti di tali reparti necessitano risorse straordinarie per 250mila euro lordi che ci siamo attivati per individuare al fine di procedere a breve al pagamento. L’ufficio personale sta lavorando a questo. Per gli infermieri si è invece proceduto al completo pagamento".

Sara Ferreri