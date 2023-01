Lavoro, giovani in fuga dalle Marche "Oltre 70mila licenziati in 18 mesi"

La meglio gioventù marchigiana e quel desiderio di andarsene all’estero per cogliere le opportunità nel mondo del lavoro. La Uil Marche ha scattato una fotografia allarmante della situazione professionale dei nostri giovani: più di 48mila nel 2021, oltre 27mila solo nei primi sei mesi del 2022, sono le dimissioni volontarie e circa il 60% ha meno di 44 anni. Da una parte le aziende marchigiane che cercano dipendenti, dall’altra il fenomeno di chi decide di andarsene: un mix letale che colpisce alcuni settori più di altri, ad esempio quello industriale, l’alberghiero e il commercio, i più colpiti dal fenomeno.

"Sono tutti giovani che non vogliono responsabilità oppure c’è qualcosa di più profondo e che poi si riflette in quei 2.439 under 40 che si sono trasferiti all’estero o nei 4.240 fuori regione, secondo i dati Istat dell’ultimo anno? – si chiede Claudia Mazzucchelli, segretaria generale della Uil Marche – Dobbiamo prendere inoltre atto che nelle Marche abbiamo gli stipendi più bassi del centro nord Italia e tanto tempo determinato. Siamo convinti che dietro questi numeri non ci sia una fuga dalle responsabilità o lo spauracchio del reddito di cittadinanza ma la volontà di trovare altrove condizioni di vita, lavorative ed economiche più vantaggiose. Perché le persone dovrebbero investire su se stesse, fare sacrifici se poi non vedono prospettive concrete?".

Dall’indagine Excelsior di Unioncamere e Anpal emerge, infatti, che delle oltre 33mila assunzioni previste nel trimestre gennaio-marzo 2023 appena un quarto sarà a tempo indeterminato. Per il restante 75% l’ingresso nel mondo del lavoro marchigiano sarà caratterizzato da contratti a tempo o atipici. "Secondo noi – aggiunge la segretaria Mazzucchelli – è proprio la mancanza di appetibilità che sta alla base di questo difficile reperimento. È necessario avviare una volta per tutte un serio tavolo di confronto tra associazioni sindacali e datoriali, Regione, mondo dell’istruzione e della formazione. Bisogna partire da una seria ed efficace programmazione di sviluppo economico e sociale per risolvere il mancato incontro tra offerta e richiesta di lavoro. Gli Its, gli istituti tecnici superiori, rappresentano un’occasione da non perdere per formare tecnici specializzati. I ragazzi devono essere messi in condizione di avere un esperienza positiva con il mondo del lavoro, non mandati allo sbaraglio con il rischio di incidenti, anche mortali, come quelli riportati dalle cronache".

Pierfrancesco Curzi