Lavoro senza sosta in vista del derby

Per il Castelfidardo sarà una domenica sul campo, ma di solo allenamento e partitella (ore 10) contro la Juniores biancoverde. Niente riposo per la formazione di Marco Giuliodori che si è fermata solo tre giorni per le festività natalizie riprendendo gli allenamenti nella giornata di venerdì. Non fermandosi neanche ieri e oggi. La squadra si allenerà anche domani e martedì. Il tutto per preparare al meglio il derby in programma tra sette giorni in casa della Vigor Senigallia (prima giornata di ritorno), formazione che precede i fidardensi di tre punti in classifica. Ieri ancora Nanapere, uscito domenica nel secondo tempo nel match di Fermo per un problema all’adduttore, ha lavorato a parte. Assenti come ormai da tempo Osama (frattura alla mano) e Wilson Guella tornato in Francia e che dovrà restare a riposo per un mese per poi sottoporsi a ulteriori controlli per il rilascio del certificato di idoneità agonistica dopo il malore accusato in allenamento. Dal mercato per ora non ci sono novità, in entrata, anche se qualche innesto verrà fatto a gennaio, un po’ in tutti i reparti. In uscita invece il difensore Alessandro Castorina.

Intanto girava da giorni il suo nome accostato alla panchina della Civitanovese e venerdì è arrivata l’ufficialità. Stefano Senigagliesi, classe 1964, è il nuovo allenatore della Civitanovese. Prende il posto di Sante Alfonsi dopo che la squadra rossoblu è stata affidata per una partita, l’ultima persa in casa contro la capolista Samb, ad Andrea Mercanti. Senigagliesi - che l’anno scorso aveva iniziato la stagione sulla panchina dell’Osimana, in Eccellenza, prima di rassegnare le dimissioni a ottobre - esordirà in campionato domenica in casa contro l’Aquila. "Non mi è stato chiesto un obiettivo preciso, ma dare il massimo ogni giorno fino alla fine per tentare di tirarci fuori. La strada è ancora molto lunga’’ le parole del tecnico nativo di Osimo che ha tutto il girone di ritorno per risollevare le sorti di una Civitanovese terzultima in classifica.