Lavoro sottotraccia sull’asse. Nocelli-Boscaglia: primo obiettivo la riconferma dello zoccolo duro

La nuova Ancona si costruisce sull’asse Marche-Sicilia. Senza sosta ma senza fretta, come diceva Goethe. E’ proprio il caso della società del presidente Tiong che se da un lato non proferisce verbo, preferendo evidentemente i fatti alle parole, dall’altro tesse la tela, quella tela che dovrà risultare decisamente migliore e più robusta di quella dell’anno passato, per confrontarsi con un girone d’acciaio come quello che si sta prospettando per i dorici, e nel contempo pronta a dare soddisfazioni a una tifoseria logorata da una stagione vissuta troppo al di sotto delle aspettative.

Così, mentre ad Ancona ci sono Roberta Nocelli e Roberta Mancini che provvedono a tutti gli incartamenti necessari per iscrivere la squadra al prossimo campionato – la società non ha debiti, dunque oltre agli stipendi dello scorso mese ci sono da pagare solo iscrizione al campionato e fidejussione –, a Gela c’è Roberto Boscaglia, confermato per ora solo ufficiosamente sulla panchina dorica, che sta costruendo passo dopo passo l’Ancona che verrà.

Nell’attesa di potersi presto confrontare con il futuro direttore sportivo. Il mister dovrebbe tornare in città a fine mese per cominciare una serie di consultazioni con il suo staff ma anche e prima di tutto con Roberta Nocelli. Ma non è affatto escluso che i due si incontrino anche prima, e più precisamente sabato 25 maggio, quando la formazione Primavera farà tappa a Catania per la seconda finale playoff, circostanza in cui mister Boscaglia potrebbe assistere alla partita per osservare all’opera i baby biancorossi e, nel contempo, ritrovare proprio l’ad biancorosso. La sintonia tra i due sembra essere perfetta quanto promettente: è nata nella prima chiacchierata che hanno fatto i due la mattina successiva alla disfatta di Recanati che ha portato alle dimissioni di Micciola e all’esonero-bis di Colavitto. E s’è consolidata nelle settimane successive, quando giorno dopo giorno l’ad ha capito di trovarsi davanti non solo a un tecnico preparato e navigato, ma anche alla persona giusta cui affidare lo spogliatoio, capace di unire la squadra e di portarla alla salvezza diretta seppur al quint’ultimo posto.

Ma per come il gruppo era uscito da Recanati è un grande risultato. Nelle difficoltà di quel momento, nel duro confronto con la tifoseria, e con il conseguente arrivo di Boscaglia è nata la nuova Ancona, come un’araba fenice risorta dalle sue ceneri. Una resurrezione targata Nocelli-Boscaglia che adesso sta creando in silenzio solide basi per il prossimo futuro.

Diversi giocatori in scadenza di contratto sarebbero stati già rassicurati del loro rinnovo, proprio per andare nella direzione giusta, cioè quella opposta alle ultime due stagioni in cui la squadra è stata smantellata. Repulisti dopo il sesto posto, repulisti dopo il settimo con ottima coda playout e conferme, invece, dopo una salvezza raggiunta con il rantolo: sembra un paradosso, ma significa molto. Significa che Boscaglia ha trovato un gruppo sano e reattivo, pronto a dare battaglia e a seguire il suo "generale", visto che lo stesso, come ha spiegato bene Paolucci nei giorni scorsi, ha portato quell’idea di gioco che precedentemente latitava.

Ecco, dunque, che quest’Ancona può ripartire da uno zoccolo duro di almeno una decina di giocatori, tra i quali Perucchini, Spagnoli, Paolucci, Pasini, Mondonico, Cella, Martina, Gatto e Basso, più probabilmente altri. Tra questi nove appena elencati ci sono Gatto, Martina, Pasini e Basso che sono in scadenza di contratto. Proprio a loro sarebbero giunte ampie rassicurazioni, con lo scopo di non rischiare di disperdere quello zoccolo duro dal quale la società e il suo ds ripartiranno per plasmare la nuova rosa.

Giuseppe Poli