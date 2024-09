L’Avulss torna all’ospedale Profili

Torna al servizio dei pazienti all’ospedale Profili l’associazione di volontariato Avulss che opera nel settore socio-sanitario da 35 anni nel territorio fabrianese a favore delle persone più fragili, attraverso l’ascolto, l’attenzione, la vicinanza ed il sostegno. "Dopo un lungo periodo di assenza a seguito della pandemia – annunciano - ritorneremo da questo mese di settembre a prestare la propria opera di volontariato presso la struttura ospedaliera Engles Profili". Martedì la riunione operativa nella direzione medica ospedaliera con il dottor Massimiliano Biondi, il direttore Socio Sanitario dell’Ast Ancona Massimo Mazzieri, alcuni primari e le coordinatrici infermieristiche per definire al meglio l’attività delle volontarie che si svilupperà nell’arco delle prossime settimane. "Vogliamo offrire il nostro tempo e la nostra disponibilità con spirito di donazione – spiegano dall’Avulss - nella profonda convinzione che l’attenzione per l’altro non sia un sovrappiù ma ciò che dà valore alla vita". L’associazione "opererà in piena sintonia con le varie figure professionali che lavorano nei reparti e nel pieno rispetto delle norme ospedaliere".